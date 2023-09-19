Прокуратура добилась отмены условного приговора экс-гендиректору ФК «Тамбов»

Ольга Коновалова ранее получила условный срок

Прокуратура Тамбовской области добилась отмены приговора в отношении Ольги Коноваловой. Ранее в Ленинском районном суде Тамбова бывшего генерального директора АФК «Тамбов» осудили за совершение мошенничества в крупном размере и приговорили ее к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Прокуратура Тамбовской области не согласилась с приговором ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона и обжаловала его в апелляционном порядке.

- Тамбовский областной суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора, приговор отменил, уголовное дело направил на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, - сообщает прокуратура Тамбовской области.