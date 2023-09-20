В тамбовскую колонию пытались передать мыло с наркотиками

Гашиш спрятали в мыле

Сотрудники ИК-5 УФСИН России по Тамбовской области совместно с сотрудниками УФСБ России по городу Моршанску пресекли попытку передачи наркотического средства в крупном размере на режимную территорию учреждения.

При досмотре передачи обнаружено и изъято вещество коричневого цвета растительного происхождения, спрятанное ухищренным способом в 5 кусках мыла. Средство гигиены предназначалось осужденному, отбывающему наказание за попытку совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

- В результате проведенной экспертизы установлено, что изъятым веществом является наркотическое средство гашиш общей массой 196,85 граммов, что считается крупным размером, - сообщает пресс-служба УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области