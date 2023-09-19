В Тамбове девочку-инвалида не обеспечивали лекарствами и специализированным питанием

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова проверила соблюдение прав ребенка-инвалида на лекарственное обеспечение. При этом выяснилось, что несовершеннолетней тамбовчанке в связи с имеющимся заболеванием назначена терапия дорогостоящим лекарственным препаратом и необходимо специализированное питание.

- В апреле текущего года законный представитель ребенка обратился в медицинское учреждение по вопросу обеспечения лекарством и питанием. Однако по состоянию на июль необходимым препаратом девочка обеспечена не была, - рассказали в прокуратуре Октябрьского района Тамбова.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать министерство здравоохранения Тамбовской области обеспечить ребенка-инвалида лекарственным препаратом и специализированным питанием. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик добровольно выполнил требования прокурора.