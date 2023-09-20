Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 5:45

Сотрудники тамбовского УФСИН провели учения по поиску сбежавших преступников

Такие тренировки проводят ежегодно
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Совместные учения длились 30 часов

Совместные учения длились 30 часов

Сотрудники тамбовского УФСИН отработали действия по поиску и задержанию сбежавших из-под охраны осужденных. Учения проводились в исправительной колонии № 8 в поселке Зеленый. Сотрудники УФСИН вместе с коллегами из МВД по региону отрабатывали действия личного состава и взаимодействующих сил по писку и задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны.

Согласно легенде в ИК-8 поступил сигнал о срабатывании средств охраны. При обследовании обнаружили признаки следов побега осужденных через запретную зону. Резервная группа караула перешла на преследование, патрульно-розыскная собака взяла след 2 осужденных. Изучены ориентировки бежавших, сформированы розыскные наряды. Задачу сотрудникам усложнила новая вводная: преступники взяли в заложники работника сельскохозяйственной организации, укрылись в сторожевом домике и выдвинули требования. На этом этапе важная роль отводится группе ведения переговоров. Для освобождения заложников и обезвреживания злоумышленников задействованы штурмовые группы.

- Учения длились 30 часов. Мы отработали действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств на территории исправительного учреждения. Закрепили практические навыки сотрудников, работающих в составе групп боевого порядка, в том числе с привлечением отдела специального назначения «Вепрь» УФСИН России по Тамбовской области. Отладили взаимодействие с силовыми подразделениями региона - УМВД, управлением Росгвардии, УФСБ, ГУ МЧС, - пояснил старший инспектор по особым поручениям УФСИН России по Тамбовской области Вадим Егоров. - Совместные учения проводятся ежегодно.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области