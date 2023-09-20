Сотрудники тамбовского УФСИН провели учения по поиску сбежавших преступников

Совместные учения длились 30 часов

Сотрудники тамбовского УФСИН отработали действия по поиску и задержанию сбежавших из-под охраны осужденных. Учения проводились в исправительной колонии № 8 в поселке Зеленый. Сотрудники УФСИН вместе с коллегами из МВД по региону отрабатывали действия личного состава и взаимодействующих сил по писку и задержанию осужденных, совершивших побег из-под охраны.

Согласно легенде в ИК-8 поступил сигнал о срабатывании средств охраны. При обследовании обнаружили признаки следов побега осужденных через запретную зону. Резервная группа караула перешла на преследование, патрульно-розыскная собака взяла след 2 осужденных. Изучены ориентировки бежавших, сформированы розыскные наряды. Задачу сотрудникам усложнила новая вводная: преступники взяли в заложники работника сельскохозяйственной организации, укрылись в сторожевом домике и выдвинули требования. На этом этапе важная роль отводится группе ведения переговоров. Для освобождения заложников и обезвреживания злоумышленников задействованы штурмовые группы.

- Учения длились 30 часов. Мы отработали действия при возникновении чрезвычайных обстоятельств на территории исправительного учреждения. Закрепили практические навыки сотрудников, работающих в составе групп боевого порядка, в том числе с привлечением отдела специального назначения «Вепрь» УФСИН России по Тамбовской области. Отладили взаимодействие с силовыми подразделениями региона - УМВД, управлением Росгвардии, УФСБ, ГУ МЧС, - пояснил старший инспектор по особым поручениям УФСИН России по Тамбовской области Вадим Егоров. - Совместные учения проводятся ежегодно.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области