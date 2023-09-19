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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:20

В Тамбовской области выясняют обстоятельства гибели в пенсионера в горящем доме

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем
Марина МАКОВЛЕВА
Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионера

Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионера

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Накануне в поселке Сатинка Сампурского округа загорелся жилой дом на улице Садовой. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 88-летнего мужчины.

- Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего Тамбовским межрайонным следственным отделом по факту смерти мужчины организовано проведение процессуальной проверки. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.