В Тамбовской области выясняют обстоятельства гибели в пенсионера в горящем доме

Следователи проводят проверку по факту гибели пенсионера Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Накануне в поселке Сатинка Сампурского округа загорелся жилой дом на улице Садовой. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 88-летнего мужчины.

- Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего Тамбовским межрайонным следственным отделом по факту смерти мужчины организовано проведение процессуальной проверки. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем, - прокомментировали в СУ СК РФ по Тамбовской области.