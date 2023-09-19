В Тамбове не будет света на нескольких улицах и в садовых товариществах

20 сентября в Тамбове запланирован ремонт на объектах электроэнергетики. В связи с этим будет временно прекращено электроснабжение по нескольким адресам. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

В связи с ремонтом на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 9.00 до 16.00 обесточат СНТ по Рассказовскому шоссе и в Пригородном лесу.

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Серова, д. 24-107;

- ул. Районная, д. 2-24.

В связи с обрезкой деревьев в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. Кронштадтская, д. 83-148;

- ул. Пролетарская, д. 131-149.