Житель Староюрьевского округа до смерти избил знакомого из-за ревности

Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Староюрьевского округа. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- Обвиняемый, приревновав свою сожительницу к односельчанину, подверг мужчину избиению, нанеся множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе в область головы. 26 апреля 46-летний потерпевший скончался в медицинском учреждении. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Собранная в рамках расследования доказательственная база позволяет направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.