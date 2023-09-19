Ступени не ремонтировались с момента постройки здания

В Тамбовском молодежном театре завершается ремонт входной группы. Из городского бюджета на это было направлено почти 1,5 млн рублей. Ступени театра не ремонтировались с момента постройки здания в 1963 году.

- В настоящий момент строители уже залили бетонное основание ступеней и приступают к их облицовке гранитом. Кроме того, ремонт предполагает замену входных дверей, - сообщают в администрации города Тамбова.

Открытие нового сезона в Тамбовском молодежном театре запланировано на 22 сентября.

Фото администрации города Тамбова