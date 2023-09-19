Жители Мичуринска выкидывают мусор в неположенных местах

В Мичуринске расположено более 50 бункеров-накопителей

В Мичуринске после Дня города только с набережной коммунальные службы вывезли несколько камазов мусора. На данный момент работы продолжаются. Также больным вопросом является крупногабаритный мусор, который население складывает около контейнерных площадок или помещает в сами баки. Это является нарушением, за которое могут выписать штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

- Для вывоза крупногабаритного мусора необходимо заключить с региональным оператором договор за свой счет. Также такие отходы можно выбрасывать в бункеры накопители. В Мичуринске их более 50, - сообщают в администрации города Мичуринска.

Бункеры накопители расположены по адресам: ул. Лермонтова, 11; ул. Лермонтова,16/Мира; ул. Липецкое шоссе 108; ул. Липецкое шоссе 118; ул. Промышленная; ул. Линейная, д 4; ул. Поперечная,135; ул.Федеративная, 27; ул. Первомайский участок, 15а; ул. Мичурина, 94; ул. Парковая, 90; ул. Парковая, 40; ул. Кирсановская 2,4; ул.Красная, 120; ул. Красная, 45; ЦГЛ, 23; Роща, 49; квартал Новый, кладбище у церкви, ул. Автозаводская, 2; ул. Липецкое шоссе, 114А; ул. Революционная, 74; кчт, ул.7 Ноября 31; кчт, ул. 7 Ноября 2А; кчт, ул. 7 Ноября 11; кчт, ул. 7 Ноября, 56; кчт, ул. 7 Ноября, 60, кчт; ул. Октябрьская, д. 60; ул. Кирсановская, 63; ул. Клубная, 10; мкр. Комсомолец; ул.Студенческая, 15; ул. Мартовская, 5; ул. Мичурина, 1Б; ул.Кубанева, 30; ул.Чкалова, 18а; ул.Серафимовича, 34; ул.Сельхозтехника 15; ул.Калужская (кладбище); ул. Липецкая,18-Мира; ул.Свердловская, 44; ул.Советская-Коммунистическая кчт.

Фото администрации города Мичуринска