Двое тамбовчан обокрали квартиру соседа, пока тот ходил жаловаться на них в полицию

Двое жителей Кирсановского района выпивали дома. Их соседу не понравилось шумное поведение мужчин и он сделал им замечание, постучав в смежную стену квартиры. Подсудимые хотели выяснить с ним отношения, но сосед не открыл дверь. Когда мужчины ушли, он пошел в полицию, чтоб пожаловаться на дебоширов.

- Пока мужчины не было дома, двое подсудимых вернулись, и продолжили стучать в дверь, дергая за ручку, таким образом, вырвали ее вместе с дверной коробкой. После этого незаконно проникли в квартиру и прошли по комнатам, где обнаружили машину углошлифовальную, телевизор, колонки музыкального центра и два спиннинга с катушками. Указанное имущество подсудимые вынесли на улицу и спрятали в снегу. В результате совершенного преступления потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую сумму 10 072,60 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

В отношении одного из подсудимых производство по делу было приостановлено, так как он уехал на военную службу. Второй мужчина признал вину и раскаялся, его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.