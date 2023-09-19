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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 8:20

Двое тамбовчан попались на выращивании конопли и сбыте наркотиков

Факты зафиксированы в Тамбове и Мичуринском районе
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина вырастил 39 кустов конопли

Мужчина вырастил 39 кустов конопли

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове на улице Кавалерийской в гаражном кооперативе «Радуга» полицейские обнаружили тайник-закладку. В свертке находилось с 2,23 грамма наркотического средства N-метилэфедрон.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого, причастного к незаконному сбыту запрещенных веществ была установлена. Это оказалась несовершеннолетняя учащаяся одного из колледжей Тамбова, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Кроме того, в селе Никольское Мичуринского района на приусадебном участке 45-летнего местного жителя обнаружили 39 кустов конопли, за которыми хозяин старательно ухаживал.

В настоящее время по данным фактам проводятся необходимые мероприятия.