Двое тамбовчан украли базу данных больницы и вымогали деньги у главврача

Двух уроженцев Котовска признали виновными в краже и вымогательстве. Мужчины договорились совершить кражу из больницы, где один из них работал программистом. Они подготовили сумки, резиновые и матерчатые перчатки, автомобиль для передвижения, дубликаты ключей.

Злоумышленники приехали в зданию ночью и пробрались внутрь. Их добычей стало дорогостоящее техническое оборудование стоимостью 876 тысяч рублей, в том числе сервер с электронными базами пациентов и бухгалтерией и ноутбук.

Как рассказали в Октябрьском районном суде города Тамбова, получив доступ к базе данных пациентов и бухгалтерии, злоумышленники начали вымогать деньги у главврача под угрозой распространения этих сведений. С целью конспирации они потребовали перевести на электронный кошелек 13 биткоинов, чтобы конвертировать их в 6 млн рублей. Сообщения главврачу они писали с "левых" номеров, а зарегистрировались на сайте биржи биткоинов и криптовалют с помощью похищенного ноутбука.

Однако злоумышленников все же вычислили. Суд приговорил каждого к 7 годам 1 месяцу в колонии строгого режима.