Жители Рассказово пожаловались на незаконное начисление платы за коммунальные услуги

Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению жителей дома № 99 по ул. Пушкина в Рассказово. Они пожаловались на незаконное начисление дополнительной платы за жилищно-коммунальные услуги ТСЖ «Восток».

- В нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации с января 2023 года в квитанции собственников помещений указанного дома на оплату жилищно-коммунальных услуг введена дополнительная строка - «уборка лестничных клеток» с размером платы 3 рубля за кв. м без проведения общего собрания жильцов, что недопустимо и влечет необоснованное взимание с жильцов дома платы за жилищно-коммунальные услуги, - отметили в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Председателю ТСЖ было внесено представление. В итоге жителям дома вернули незаконно начисленные платежи, плата за уборку лестничных клеток отменена.