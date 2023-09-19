Тамбовчанин трижды обокрал своего соседа, подобрав ключ к его двери

Безработный тамбовчанин промышлял кражами. Он подобрал ключ к двери соседа по лестничной площадке, когда дома никого не было, забрался в квартиру и похитил 14 тысяч рублей из комода в спальне. Аналогично злоумышленник действовал еще в четырех случаях. Из той же квартиры он похитил 3 тысячи рублей и 10 тысяч. Остальные две попытки были неудачными.

Октябрьский районный суд города Тамбова признал воришку виновным в совершении трех краж.

- Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года, - рассказали в ведомстве.