Тамбовские хоккеисты крупно проиграли пермскому «Молоту»

Фото со страницы ХК "Тамбов" в соцсетях.

Сегодня, 19 сентября, ХК «Тамбов проводил очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. Причем, на лед «Кристалла» «волки» вышли с отменным настроем – после серии из четырех гостевых побед. Но порадовать свою публику в первом домашнем матче сезона не смогли. Более того проиграли, что называется, в одну калитку. Уступили в каждом из трех периодов, и суммарно - 0:4.

Дубль в составе уральского клуба оформил Денис Дюрягин, по разу отличились Роман Ивашов и Игорь Зенчиков. По ассистентскому дублю оформили Максим Веревкин и Дмитрий Зайцев.

Теперь 20 сентября «Тамбов» примет на своем льду удмуртскую «Ижсталь». Начало матча в 18:30. После сегодняшнего игрового дня «волки» идут на восьмом месте с девятью баллами. В ТОП-3 входят – воскресенский «Химик» (12), «Югра» из Ханты-Мансийска (11) и красноярский «Сокол» (10).