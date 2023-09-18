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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 14:50

Тамбовчанин напал на полицейского прямо в служебном кабинете

Нетрезвый молодой человек ударил участкового по лицу
Марина МАКОВЛЕВА

Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в применении насилия в отношении представителя власти.

- 23-летний молодой человек был доставлен в отдел полиции для оформления административного материала. Находясь в служебном кабинете участкового уполномоченного полиции, находившийся в состоянии алкогольного опьянения правонарушитель, не желая выполнять законные требования полицейского, встал со стула и ударил его кулаком по лицу, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Следственные действия по делу продолжаются, устанавливаются обстоятельства произошедшего.