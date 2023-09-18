Бывшего вице-губернатора Тамбовской области Игоря Кулакова будут судить за хищение 119 миллионов рублей

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров компании – подрядчика строительства котельных и бывшего заместителя главы администрации Тамбовской области. Юрий Данилюк, Олег Попов, Юрий Чернышов и Игорь Кулаков обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Кулаков также обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, с 2016 по декабрь 2017 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя служебное положение, совершили хищение бюджетных денежных средств в сумме свыше 119 миллионов рублей при строительстве шести блочно-модульных котельных в г. Котовск.

- После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.