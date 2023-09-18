Чиновник «Тамбовавтодора» попал под следствие

Проведенной прокуратурой Октябрьского района г. Тамбова проверкой установлены нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанное выразилось в совершении должностным лицом действий по отмене пяти состоявшихся закупок на сумму более 4 млрд. рублей, путем предоставления в Тамбовское УФАС заявлений, содержащих заведомо ложные сведения о необходимости внесения в госконтракты новых видов и объемов работ.

По результатам внеплановых проверок антимонопольным органом предписано ТОГКУ отменить открытый конкурс в электронной форме и все его результаты по пяти вышеуказанным извещениям, что повлекло снижение конкурентной способности трех юридических лиц, а также нарушение интересов Тамбовской области в виде срыва реализации государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в части ремонта и содержания автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения Тамбовской области в 2023 году.

По данному факту материалы проверки прокуратуры направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате прокуратуры области.