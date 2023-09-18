В Тамбове не будет света на Советской и Чичканова

19 сентября в Тамбове проведут ремонтные работы на объектах электроэнергетики. По этой причине будет временно прекращено электроснабжение по некоторым адресам. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

В связи с проведением ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 12.00 будут обесточены

- ул. Советская, д. 156-160;

- ул. Чичканова, д. 66-68;

с 13.30 до 16.30 - ул. Астраханская, д. 175/14 - 175/29.

На время ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 12.00:

- ул. Южная, д. 87-172;

- ул. Вавилова, д. 3-24;

- ул. Айвазовского, д. 9-11;

- ул. Чапаева, д. 82-115.