Тамбовчанину придется заплатить 60 тысяч рублей штрафа за обман пенсионера

Прокуратура Никифоровского района поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя областного центра. Его признали виновным в мошенничестве.

- Подсудимый пришел домой к пожилому жителю р.п. Дмитриевка Никифоровского округа, где под предлогом продажи постельных принадлежностей, сообщил потерпевшему недостоверные сведения об их стоимости, получив путем обмана 129 тысяч рублей. При этом, согласно заключению товароведческой экспертизы стоимость товара не превышала 6 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Никифоровского района.

В ходе расследования уголовного дела подсудимый добровольно возместил ущерб пострадавшему. Теперь ему предстоит заплатить еще 60 тысяч рублей штрафа.