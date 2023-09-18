В Тамбове подростка, демонстрировавшего фашистскую символику, приговорили к обязательным работам

Ленинский районный суд города Тамбова огласил приговор в отношении подростка, демонстрировавшего нацистскую символику.

Ранее муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Тамбова уже оштрафовала молодого человека за публичную демонстрацию нацистской атрибутики в виде приветственных жестов и выкриков «Хайль Гитлер». Несмотря на это, он разместил на своей странице в социальной сети изображение с неонацистской символикой в виде «кельтского креста», которое, согласно заключению эксперта, используется в качестве официальной символики неофашистских движений и организаций и поэтому запрещен для демонстрации.

- С учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, несовершеннолетнего возраста, условий его жизни и воспитания, виновному назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.