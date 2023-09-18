В Тамбове отключат газ на территории поселка Первомайский

21 сентября в Тамбове пройдут внеплановые работы на газопроводе среднего давления по адресу г. Тамбов, п. Первомайский, ул. Студенческая. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.
В связи с этим с 9.00 до 16.00 будет приостановлено газоснабжение потребителей по следующим адресам:
- ул. Коломенская,
- Хрустальный проезд 1-6,
- ул. Хрустальная,
- ул. Ростовская,
- ул. Владимирская,
- ул. Ярославская,
- ул. Бондарская,
- ул. Александровская,
- ул. Жердевская,
- ул. Уваровская,
- ул. Токаревская,
- ул. Питерская,
- ул. Пушкина,
- ул. Есенина,
- ул. Высоцкого,
- ул. Сибирская,
- ул. Курганская,
- ул. Студенческая,
- ул. К. Пруткова,
- Александровский проезд 1-3,
- ул. Отрадная,
- ул. Каменная,
- ул. Челябинская,
- ул. Хлебная,
- ул. Тамбовские зори,
- ул. Тихая,
- ул. Счастливая,
- ул. Донская.