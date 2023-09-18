В Тамбове отключат газ на территории поселка Первомайский

21 сентября в Тамбове пройдут внеплановые работы на газопроводе среднего давления по адресу г. Тамбов, п. Первомайский, ул. Студенческая. Об этом сообщают в администрации города Тамбова.

В связи с этим с 9.00 до 16.00 будет приостановлено газоснабжение потребителей по следующим адресам:

- ул. Коломенская,

- Хрустальный проезд 1-6,

- ул. Хрустальная,

- ул. Ростовская,

- ул. Владимирская,

- ул. Ярославская,

- ул. Бондарская,

- ул. Александровская,

- ул. Жердевская,

- ул. Уваровская,

- ул. Токаревская,

- ул. Питерская,

- ул. Пушкина,

- ул. Есенина,

- ул. Высоцкого,

- ул. Сибирская,

- ул. Курганская,

- ул. Студенческая,

- ул. К. Пруткова,

- Александровский проезд 1-3,

- ул. Отрадная,

- ул. Каменная,

- ул. Челябинская,

- ул. Хлебная,

- ул. Тамбовские зори,

- ул. Тихая,

- ул. Счастливая,

- ул. Донская.