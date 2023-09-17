Тамбовский «Спартак» упустил победу в матче с «Зенитом»

Фото со страницы ФК "Спартак" Тамбов в соцсетях.

Сегодня, 17 сентября, в Тамбове состоялся очередной матч первенства России по футболу во второй лиге. Местный «Спартак» на одноименном стадионе принимал пензенский «Зенит». На 13-й минуте Валерий Ганус вывел «волков» вперед, а на 21-й минуте Даниил Кашмин установил окончательный счет - 1:1.

- Из всех четырех игр, которые были под моим руководством, это самый организованный соперник, сбалансированный, - поделился эмоциями главный тренер «Спартака» Дмитрий Фомин. - В первом тайме, даже несмотря на то, что мы забили, соперник играл с преимуществом. И то, что мы 1:1 ушли на перерыв, могло быть и по-другому.

После сегодняшнего игрового дня «Спартак» занимает третье место с 18 очками в активе в группе 3. В ТОП-3 входят «Калуга» (24) и «Динамо» из Владивостока (18). Теперь 23 сентября тамбовские футболисты сыграют в Хабаровске с дублем местных армейцев. Начало в 8:00 по московскому времени.