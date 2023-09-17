Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 сентября 2023 13:04

Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с тумана и облачности

Также в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса
Анна ГРЕБЕНКИНА

18 сентября в Тамбовской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью местами туман, сообщили в региональном филиале «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В темное время суток ветер слабый, днем западной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8°, днем столбик термометра достигнет +20...+25°. Атмосферное давление 759 мм рт. ст. Влажность воздуха 44 %. В течение суток атмосферное давление понизится, влажность воздуха повысится.

Кроме того, 18 и 19 сентября местами в Тамбовской области сохранится опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожарная опасность V класса.