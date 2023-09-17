Рабочая неделя в Тамбовской области начнется с тумана и облачности

18 сентября в Тамбовской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью местами туман, сообщили в региональном филиале «Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В темное время суток ветер слабый, днем западной четверти 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3...+8°, днем столбик термометра достигнет +20...+25°. Атмосферное давление 759 мм рт. ст. Влажность воздуха 44 %. В течение суток атмосферное давление понизится, влажность воздуха повысится.

Кроме того, 18 и 19 сентября местами в Тамбовской области сохранится опасное метеорологическое явление – чрезвычайная пожарная опасность V класса.