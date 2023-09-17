Бывшего сотрудника строительной фирмы в Тамбове оштрафовали за дачу взятки

Бывшего сотрудника строительной фирмы осудили за дачу взятки должностному лицу. Как сообщили в региональном СУ СКР, в декабре 2022-го года мужчина передал теперь уже бывшему инспектору департамента государственного технического надзора Тамбовской области деньги за успешную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений тракториста-машиниста работникам фирмы. Средства представитель строительной компании перечислял на банковские счета должностного лица и его родственницы.

Собранные следователями доказательства суд посчитал достаточными для вынесения обвинительного приговора. 46-летнего мужчину оштрафовали.

В отношении должностного лица также возбуждено уголовное дело. Оно находится на завершающей стадии расследования.