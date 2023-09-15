По вине воришек житель Мучкапского района остался без дров и стиральной машины

Мучкапский районный суд Тамбовской области вынес обвинительный приговор в отношении двух тамбовчан, укравших чужое имущество с незаконным проникновением в жилище.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области, подсудимые похитили со двора дома около 15 автомобильных прицепов колотых дубовых дров, общим объемом 16 кубических метров и стоимостью около 43 тысяч рублей. На машине воришки привезли дрова к себе домой. А после вернулись и вынесли из дома стиральную машинку. Общий ущерб составил 47 300 рублей.

Подсудимые раскаялись и частично признали свою вину. Суд приговорил их 3 годам и 4 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.