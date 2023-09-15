Житель Петровского района выломал и вынес из пустующей школы радиаторы

Петровский районный суд вынес приговор тамбовчанину, причинившему материальный ущерб Избердеевской средней школе им. Героя Советского Союза В.В. Кораблина.

Как-то вечером мужчина пришел к зданию недействующего филиала школы в селе Свинино. Выбив руками доски, которыми был забит оконный проем, он проник внутрь, выломал 7 чугунных радиаторов отопления и водогазопроводную трубу и сложил их около окна. Следующим вечером воришка вернулся к зданию с тележкой и за несколько приемов перевез металлолом домой.

- В судебном заседании подсудимый вину в совершении кражи не признал. Но, несмотря на отрицание подсудимым своей вины, все доказательства о причастности к совершению преступления подсудимого, суд посчитал допустимыми, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Суд признал мужчину виновным в краже и назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также с осужденного взыскали 12 427 рублей.