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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 14:31

Жители Котовска отправятся в колонию на 6,5 и 7 лет за избиение мужчины

Каждый из нападавших выплатит потерпевшему 150 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Два жителя Котовска в состоянии алкогольного опьянения встретили незнакомца и спровоцировали ссору с ним. Мужчины избили его, причинив тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело.

По информации объединенной пресс-службы судов Тамбовской области, Котовский городской суд вынес задирам обвинительный приговор. Один из них отправится в колонию строгого режима на 7 лет, второй - на 6,5.

Кроме того, в суде потерпевший потребовал компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей. Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен частично. С каждого из подсудимых в его пользу взыскано 150 тысяч рублей.