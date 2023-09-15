В Тамбовской области будут судить человека, продавшего суррогатный алкоголь, которым отравились трое

В прокуратуре Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя Рязанской области. Его обвиняют в хранении и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

- На территории Рязанской области обвиняемый незаконно сбывал спиртосодержащую жидкость под видом водки и коньяка супругам из Моршанского района Тамбовской области. Те, в свою очередь, перевозили суррогатный алкоголь к себе домой и продавали его местным жителям. В результате употребления указанной спиртосодержащей жидкости, трое граждан, в том числе один несовершеннолетний, скончались от отравления метиловым спиртом, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Как пояснили в СУ СК РФ по Тамбовской области одну из этих бутылок супруги передали 61-летнему односельчанину, который выпил «коньяк» вместе с 46-летней супругой, после чего они вдвоем скончались. Еще одну бутылку они продали 16-летнему подростку, который после употребления спиртного также скончался. Кроме того, отравление метиловым спиртом получила и 20-летняя девушка, употреблявшая алкоголь, полученный от фигурантов, но врачам удалось спасти ее.

Приговор супругам из Моршанского района, которые признаны виновными в сбыте суррогатного алкоголя, уже вынесен.

Уголовное дело в отношении рязанца будет направлено в Моршанский районный суд для рассмотрения по существу.