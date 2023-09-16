После концерта в честь Дня города жителей Мичуринска развезут по домам на автобусах

16 сентября жители и гости наукограда посетят городскую набережную, чтобы принять участие в праздновании Дня города. После вечернего концерта, который завершится в 22 часа, добраться до своего микрорайона можно будет на общественном транспорте.

Так, автобус, следующий по маршруту №4», будет ждать на остановке «Основной питомник», а по городским маршрутам 6, 8, 9, 14, 15 можно добраться от улицы Революционной (стоянка транспорта будет организована у мраморной лестницы). Отправление в 22 часа 15 минут – 22 часа 20 минут.