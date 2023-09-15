В Тамбовской области можно добывать пушного зверя

С 15 сентября в Тамбовской области открывается осенне-зимняя охота на пушных зверей.

По данным министерства экологии и природных ресурсов региона, получить разрешение на охоту в общедоступных охотничьих угодья региона можно:

- в ТОГКУ «Тамбовохота» по адресу г. Тамбов, Моршанское шоссе, 30;

- во всех МФЦ Тамбовской области;

- через портал Госуслуг;

- у районного охотоведа.

Получить разрешение на добычу бобра и куницы можно в управлении по охране, контролю и регулированию объектов животного мира регионального минэкологии по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 11 Б. Вопросы можно задать по телефонам: 8(4752)79-25-89, 8(4752)53-19-47.