В Тамбове отключат горячую воду на 7 улицах

Специалисты тамбовского филиала АО "Квадра" приступят к ремонту распределительной сети по улицам Мичуринская и Пролетарская.

Как сообщают в организации, в связи с этим с 18 и до конца дня 19 сентября будет ограничена подача горячей воды по следующим адресам:

Широкая 4а;

Пролетарская, 210, 228, 230;

Заводская 2а;

Мичуринская 52, 60, 62,64,66,68, 70,72,74, 76,78,80, 84, 86, 89,91,93,95,97, 99,101,103,105,107,109,111, 113,115,117;

Маяковского 1/58, 2, 3, 4,6,8,10, 12,14, 14а;

Колхозная 70;

Пушкарская 33,35,39.