В поселке Строитель опрокинулся поворачивающий налево КамАЗ

Водитель не справился с управлением Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 14 сентября в 11 часов 15 минут в районе дома №54 по улице Промышленная поселка Строитель городского округа Тамбов. 45-летний водитель КамАЗа поворачивая налево не справился с управлением и его автомобиль опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.