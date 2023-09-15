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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 12:46

В поселке Строитель опрокинулся поворачивающий налево КамАЗ

45-летний водитель получил травму
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель не справился с управлением

Водитель не справился с управлением

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием большегруза произошла 14 сентября в 11 часов 15 минут в районе дома №54 по улице Промышленная поселка Строитель городского округа Тамбов. 45-летний водитель КамАЗа поворачивая налево не справился с управлением и его автомобиль опрокинулся.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.