В Тамбове в аварии получила травмы 2-летняя девочка

Молодая женщина и ребенок оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали два человека, в том числе 2-летняя девочка, произошла 14 сентября в 21 час в районе дома №102 по улице Лермонтовская города Тамбова. 23-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21144», при выполнении маневра поворота налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «VOLKSWAGEN POLO» под управлением 26-летнего водителя.

- В результате аварии в больницах оказались пассажиры ВАЗ – 21-летняя женщина и 2-летняя девочка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.