В Тамбовской области раскладывают вакцину от бешенства

В Тамбовской области ветеринары и охотоведы раскладывают в местах, наиболее посещаемых дикими животными, приманку с вакциной от бешенства. Всего в ближайшие месяцы планируется скормить животным 180 тысяч доз препарата.

- Вакцина находится в капсулах, которые заключены в брикеты из продуктов, привлекательных и съедобных для животных. Хотим отметить, что для домашних животных вакцина безвредна, даже если питомец уже привит, - сообщают в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

Тамбовчан просят при обнаружении не трогать и не подбирать брикеты с вакциной.