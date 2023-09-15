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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:30

В Тамбовской области раскладывают вакцину от бешенства

В течение осени в места обитания и питания диких животных направят 180 тысяч доз препарата
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области ветеринары и охотоведы раскладывают в местах, наиболее посещаемых дикими животными, приманку с вакциной от бешенства. Всего в ближайшие месяцы планируется скормить животным 180 тысяч доз препарата.

- Вакцина находится в капсулах, которые заключены в брикеты из продуктов, привлекательных и съедобных для животных. Хотим отметить, что для домашних животных вакцина безвредна, даже если питомец уже привит, - сообщают в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

Тамбовчан просят при обнаружении не трогать и не подбирать брикеты с вакциной.