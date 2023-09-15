Тамбовчанин запустил вирус в копьютерную сеть организации АПК

Мужчина запустил вирус в чужую сеть

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность 29-летнего жителя Кирсанова, который в марте этого года использовал вредоносную компьютерную программу в отношении электронного ресурса одной из организаций агропромышленного комплекса региона для несанкционированного копирования с него компьютерной информации. На основании переданных управлением материалов в УМВД России по Тамбовской области было возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ).

- Решением Кирсановского районного суд фигуранта признали виновным в совершении инкриминируемого преступления, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. – Мужчину приговорили к 1 году 5 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом в размере 10 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото пресс-службы УФСБ России по Тамбовской области