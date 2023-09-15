В Тамбовской области наказали более 600 любителей громкой музыки

Чужой репертуар нравится не всем Фото: УМВД по Тамбовской области

С начала 2023 года более 600 жителей Тамбовской области привлечено к административной ответственности за нарушение тишины и покоя.

- В настоящее время Управление организации охраны общественного порядка совместно с правовым отделом УМВД вышло с инициативой в тамбовскую областную Думу о рассмотрении законопроекта об ужесточении административной ответственности за повторное нарушение тишины и покоя граждан. Законопроект рассматривается депутатами, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.