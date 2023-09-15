В Тамбовском муниципальном округе будут обрабатывать поля химикатами

В ООО «Агрофирма «Ягодное» сообщают жителям Тамбовского муниципального округа и владельцам пасек о запланированных работах, связанных с обработкой земельных участков пестицидами и агрохимикатами. Границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков – с. Беломестная Криуша, п. Подсобное хозяйство СПТУ-10, пос. Госпитомник. Сроки проведения работ: с 17 сентября по 24 сентября.

- В эти дни рекомендуется обеспечить изоляцию пчел в ульях, - говорят в пресс-службе Тамбовского муниципального округа. - Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-919-252-59-06, Кучин Евгений Михайлович.