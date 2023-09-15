В Мичуринске состоится крестный ход

В связи с торжествами движение по некоторым улицам будет ограничено

17 сентября в наукограде состоится крестный ход, приуроченный ко дню памяти перенесения мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев. По городу пронесут икону с частицей мощей святых покровителей семьи.

- В 8.00 в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» будет отслужена Божественная Литургия. Начнет движение общегородской крестный ход в 11.00. Мичуринцы проследуют от Скорбященского храма по Липецкому шоссе, улице Красной (до мемориала «Парк Славы»), Федеративной, Герасимова до Боголюбского кафедрального собора, - сообщают в администрации города Мичуринска.

В связи с торжествами в этот день с 11.00 до 12.30 будет частично закрыто движение автотранспорта по Липецкому шоссе (от Скорбященского храма), по ул. Красной (до ул. Лаврова), по ул. Лаврова (до ул. Федеративной), по ул. Федеративной (до ул. Герасимова) по ул. Герасимова (до Боголюбского Собора). Кроме того, запрещено будет останавливать машину по всему маршруту следования крестного хода.

Фото администрации города Мичуринска