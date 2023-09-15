В Тамбове директора управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома по адресу 1-й Школьный проезд. Тамбовчане пожаловались на управляющую компанию, которая не заботится об общедомовом имуществе.

- В ходе проверки установлено, что имеются многочисленные дефекты покрытия стен дома, повреждения отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток, частично отсутствуют выключатели, крышки системы пожарной безопасности. Так же не осуществляется обслуживание, ремонт и замена абонентских почтовых шкафов, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.

По постановлению прокуратуры генеральный директор управляющей организации оштрафован на 50 тысяч рублей.