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НовостиОбщество15 сентября 2023 7:32

В Тамбове директора управляющей компании оштрафовали на 50 тысяч рублей

Жители Школьного проезда пожаловались на плохое состояние стен многоэтажки
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района города Тамбова провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома по адресу 1-й Школьный проезд. Тамбовчане пожаловались на управляющую компанию, которая не заботится об общедомовом имуществе.

- В ходе проверки установлено, что имеются многочисленные дефекты покрытия стен дома, повреждения отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток, частично отсутствуют выключатели, крышки системы пожарной безопасности. Так же не осуществляется обслуживание, ремонт и замена абонентских почтовых шкафов, - прокомментировали в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.

По постановлению прокуратуры генеральный директор управляющей организации оштрафован на 50 тысяч рублей.