Тамбовчанин похитил 10 тысяч рублей, которые выпали у его знакомых во время ссоры

В Инжавинском районном суде прекратили уголовное дело по факту кражи денег. Как следует из материалов дела, в июле этого года мужчина находился в доме своих знакомых, где в это время происходила ссора между хозяйкой дома и ее сыном. В ходе конфликта женщина, находясь в одной из комнат, бросила на пол деньги купюрами по 5000 рублей. При этом несколько купюр вылетели из комнаты на пол в коридор и кроме подсудимого этого никто не увидел. Убедившись, что его никто не видит, он поднял с пола две денежные купюры достоинством по 5000 рублей и, положил их в карман своих брюк, после чего скрылся с места происшествия. Деньги мужчина потратил.

В ходе судебного заседания фигурант вину признал в полном объеме, а потерпевшая представила письменное ходатайство о прекращении данного уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, указав, что ущерб, причиненный преступлением, полностью им возмещен, претензий к нему не имеет.

- Постановлением Инжавинского районного суда Тамбовской области уголовное дело прекращено на основании ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшим, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.