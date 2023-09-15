Тамбовчане пробрались в теплицу и пытались украсть больше 100 килограммов помидоров

В Мичуринском районном суде вынесли обвинительный приговор в отношении жителей района, совершивших покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение.

На суде установили, что в мае этого года мужчины, по предварительному сговору, действуя с корыстной целью, находясь у тепличного блока в Мичуринском районе, демонтировали стекла от металлоконструкции при помощи принесенного с собой устройства для переноски стекол, незаконно проникли в помещение тепличного блока, где попытались тайно похитить 102 килограмма томатов на общую сумму 6 691,20 руб. Унести помидоры они не смогли, потому что воров задержали контролеры службы безопасности. Таким образом, собственнику имущества мог быть причинен ущерб почти на 7 тысяч рублей. Подсудимые в судебном заседании вину признали, в содеянном раскаялись.

- Мужчин приговорили к исправительным работам сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% от заработной платы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.