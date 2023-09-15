Тамбовчанин, который насмерть сбил 14-летнюю школьницу отправится в колонию на 8 лет

Водитель сел за руль пьяным Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В суде вынесли приговор 51-летнему жителю Ржаксинского района, которого признали виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На следствии и в суде установили, что вечером 2 января этого года мужчина, управляя легковым автомобилем «Volkswagen Passat» в состоянии алкогольного опьянения, при движении по автомобильной дороге «Тамбов – Пенза – Уварово – Мучкапский – Сампур» на участке между пос. Чакино и пос. Жемчужный Ржаксинского района выехал на обочину, где совершил наезд на 14-летнюю школьницу, которая шла с подругами в попутном направлении. После ДТП водитель, не останавливаясь, продолжил движение и скрылся с места происшествия.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.