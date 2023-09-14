Тамбовчанин выиграл суд у работодателя, уволившего его "по собственному желанию"

Сосновский районный суд удовлетворил исковые требования незаконно уволенного местного жителя. Мужчина просил восстановить его на работе в должности слесаря-сантехника систем обособленного подразделения города Москвы со дня увольнения, обязать работодателя выплатить компенсацию за каждый день вынужденного прогула и компенсировать моральный вред, который он оценил в 300 тысяч рублей.

Мужчина был уволен по собственному желанию в то время, как находился в больнице в тяжелом состоянии. У мужчины случился ишемический инсульт и в медучреждении ему открыли больничный лист. Подписать заявление об увольнении по собственному желанию он физически не мог.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области, в ходе рассмотрения дела работодатель добровольно восстановил мужчину на работе и выплатил компенсацию за каждый день вынужденного прогула. Однако представитель истца продолжал настаивать на компенсации морального вреда. Это требование суд удовлетворил частично. С работодателя взыскали 10 000 рублей.