В Тамбовском районе канализационные стоки сбрасывали в реку Подречка

Прокуратура Тамбовского района обратилась в суд с иском о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного реке Подречка (Духовка). Ущерб оценили в 21 тысячу рублей.

- Основанием для обращения в суд послужили нарушения, выявленные в ходе проверки по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. Установлено, что ввиду ненадлежащей организации водоотведения от жилых домов в селе Горелое, ул. Заводская, д. 10, 11, 14, 16, 19 происходил сброс сточных вод в водный объект, - сообщают в прокуратуре Тамбовского района.

Требования прокурора о взыскании с администрации Горельского сельсовета ущерба, причиненного водному объекту, удовлетворены судом.