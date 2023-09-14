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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:29

В Тамбовском районе канализационные стоки сбрасывали в реку Подречка

Администрация сельсовета выплатит 21 тысячу рублей, чтобы погасить ущерб, причиненный водоему
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Тамбовского района обратилась в суд с иском о взыскании в пользу Российской Федерации ущерба, причиненного реке Подречка (Духовка). Ущерб оценили в 21 тысячу рублей.

- Основанием для обращения в суд послужили нарушения, выявленные в ходе проверки по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области. Установлено, что ввиду ненадлежащей организации водоотведения от жилых домов в селе Горелое, ул. Заводская, д. 10, 11, 14, 16, 19 происходил сброс сточных вод в водный объект, - сообщают в прокуратуре Тамбовского района.

Требования прокурора о взыскании с администрации Горельского сельсовета ущерба, причиненного водному объекту, удовлетворены судом.