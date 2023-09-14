Лишенный прав тамбовчанин пытался дать взятку полицейскому

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Кирсанова, обвиняемого в совершении преступлений по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Следствием установлено, что 24 августа на ул. Советской г. Рассказово инспектор ДПС остановил автомобиль марки «Лада Калина». При проверке документов выяснилось, что водитель год назад лишен права управления транспортными средствами и, как было установлено позже, вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. Понимая, что ему грозит уголовная ответственность, мужчина попытался передать сотруднику полиции взятку в виде денег за несоставление материалов. От получения незаконного вознаграждения сотрудник полиции отказался и сообщил о данном факте в дежурную часть.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.