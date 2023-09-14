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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 13:50

В Тамбове задержан оптовый наркокурьер

У 28-летней женщины изъяли почти 300 грамм наркотиков
Марина МАКОВЛЕВА
Изъяты 83,75 грамма мефедрона и 207,46 грамма N-метилэфедрона

Изъяты 83,75 грамма мефедрона и 207,46 грамма N-метилэфедрона

Фото: УМВД по Тамбовской области

Управление наркоконтроля регионального УМВД получило оперативную информацию о причастности 28-летней жительницы Кемеровской области к незаконному обороту наркотиков на территории Тамбова.

На одной из улиц города оперативники с поличным задержали подозреваемую. При личном досмотре у нее были обнаружены свертки с наркотиками, которые предназначались для оптового сбыта. Дома у женщины также обнаружены и изъяты готовые свертки с наркотическим средством, мобильный телефон с координатами, весы и упаковочные материалы.

- Изъятое направлено на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является – «мефедрон» общей массой 83,75 грамма, а также 207,46 грамма «N-метилэфедрона», что является крупной партией наркотических веществ, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Женщина призналась, что наркотики привезла из другого региона для дальнейшего сбыта в Тамбове бесконтактным способом. В настоящее время жительница Кемеровской области задержана, устанавливаются другие эпизоды ее противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.