В Тамбове задержан оптовый наркокурьер

Изъяты 83,75 грамма мефедрона и 207,46 грамма N-метилэфедрона Фото: УМВД по Тамбовской области

Управление наркоконтроля регионального УМВД получило оперативную информацию о причастности 28-летней жительницы Кемеровской области к незаконному обороту наркотиков на территории Тамбова.

На одной из улиц города оперативники с поличным задержали подозреваемую. При личном досмотре у нее были обнаружены свертки с наркотиками, которые предназначались для оптового сбыта. Дома у женщины также обнаружены и изъяты готовые свертки с наркотическим средством, мобильный телефон с координатами, весы и упаковочные материалы.

- Изъятое направлено на экспертизу. По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является – «мефедрон» общей массой 83,75 грамма, а также 207,46 грамма «N-метилэфедрона», что является крупной партией наркотических веществ, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Женщина призналась, что наркотики привезла из другого региона для дальнейшего сбыта в Тамбове бесконтактным способом. В настоящее время жительница Кемеровской области задержана, устанавливаются другие эпизоды ее противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.