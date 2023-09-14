В Тамбовской области вынесли приговор мужчине, напавшего с ножом на сына

Мужчина уже совершал такое же преступление

В суде вынесли приговор жителю Гавриловского округа, которого признали виновным в преступлении по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что в середине июня 2023 года подсудимый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное деяние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за произошедшей ссоры нанес два удара кухонным ножом в область грудной клетки своему 39-летнему сыну.

Потерпевшему были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

- С учетом позиции государственного обвинителя приговором Гавриловского районного суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.

Фото прокуратуры Тамбовской области