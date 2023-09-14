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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 13:29

С бывшего сотрудника тамбовской колонии, попавшегося на взятках, взыскали 24 тысячи рублей

Незаконно полученные деньги пойдут в доход государства
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, признанному виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

- В результате совершения коррупционных преступлений должностным лицом незаконно получена денежная сумма в размере 24 тысяч рублей. В этой связи межрайонной прокуратурой к виновному лицу предъявлены исковые требования о взыскании указанной суммы в доход государства. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.