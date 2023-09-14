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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 12:20

Жительницу Моршанска осудили на 6 лет за убийство возлюбленного

Нетрезвая женщина во время ссоры схватилась за нож
Марина МАКОВЛЕВА

Прокурор города Моршанска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в убийстве сожителя.

- Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с сожителем нанесла ему один удар кухонным ножом в область грудной клетки. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.