Жительницу Моршанска осудили на 6 лет за убийство возлюбленного

Прокурор города Моршанска поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в убийстве сожителя.

- Подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с сожителем нанесла ему один удар кухонным ножом в область грудной клетки. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.